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 | Yusuf Özgür Bülbül

Mardin’de müdür yardımcısından hayat kurtaran müdahale!

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Anafartalar Ortaokulu'nda, 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın boğazına yabancı bir cisim kaçması sonucu zor anlar yaşandı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, hemen okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 18:22

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda dün 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADI

İlk yardım bilgisi olan müdür yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Atay'ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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Sıkça Sorulan Sorular

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?
Heimlich manevrası veya karın itmeleri, Yabancı bir cisim üst solunum yoluna gitmesi veya boğması sırasında müdahale etmek için kullanılan bir ilk yardım prosedürüdür.
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#Yaşam
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