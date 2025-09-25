Mardin'de silahlı sopalı kavga: Yaralılar var!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bir anda silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 YARALI

Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.