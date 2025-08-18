Market yolunda yürüyen anne ve kızdan acı haber!

Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada anne ve kız aracın çarpmasıyla savruldu.

Anne Hürü Karaca ve kızı S.G.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek isterken H.N. idaresindeki otomobil ikisine de şiddetle çarparak savurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne Hürü Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı S.G.K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan S.G.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.