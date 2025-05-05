Markette dehşet anları! Kadın kasiyere yumruk atıp yere serdi

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir zincir markette kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın kasiyeri feci şekilde darp etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir marketin bir şubesinde meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Yabancı uyruklu adam, ekmek aldıktan sonra kasaya geldi. Bir süre sonra ödeme almak üzere kasaya gelen kadın kasiyerle adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KASİYERE YUMRUK ATTI

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.