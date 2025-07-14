Markette dehşet anları! 'Sen sapık mısın?' diyen kadına kurşun yağdırdı!

Bursa’da markette akılalmaz bir olay yaşandı. Markette alışveriş yaptığı sırada arkasında duran kişiye sen "Sapık mısın?" diye bağıran kadın kurşun yağmuruna tutuldu. Korkunç Olayda 14 yaşındaki bir kız da yaralandı. İşte tüm detaylar...

Korkunç olay Bursa'da meydana geldi. Bir markette yaşanan olayda alışveriş yaptığı sırada arkasında duran kişiye yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile adam arasında tartışma yaşandı.

KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayla 47 yaşındaki N.A’ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.’ya isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



ORMANDA KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.’i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.