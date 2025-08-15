Menü Kapat
Canlı Yayın
29°
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Marmara'da müsilaj alarmı! Tesislere 822 milyon liralık ceza

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Havzası'nda sıkı denetimler gerçekleştirildi. Ocak ayından bu yana gerçekleşen denetimlerde 55 tesis kapatıldı, 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı.

Marmara'da müsilaj alarmı! Tesislere 822 milyon liralık ceza
15.08.2025
15.08.2025
Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı, 'ni tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında ortaya çıkan müsilajın ardından 6 Haziran 2021'de Bakanlık koordinasyonuyla 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı.

Marmara'da müsilaj alarmı! Tesislere 822 milyon liralık ceza

YÜZDE 0.7'LİK ARTIŞLA YÜZDE 51,7'E YÜKSELDİ

Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Ancak gelinen noktada tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından sadece 42'si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi'nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı sadece yüzde 0.7'lik artışla yüzde 51,7'e yükseldi.

Marmara'da müsilaj alarmı! Tesislere 822 milyon liralık ceza

EŞ ZAMANLI DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 23 Haziran'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmedikleri, standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 50 kişilik ekibi ile 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle devam ediyor.

MİLYONLARCA LİRA CEZA

Bakanlık ekipleri bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari uygulandı.
Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulanmıştı. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri sürüyor.

Marmara'da müsilaj alarmı! Tesislere 822 milyon liralık ceza

BU YIL 55 TESİS KAPATILDI

Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirdi. 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca yine bu yıl Marmara Denizi'nde, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 34 bin 467 deniz aracı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

