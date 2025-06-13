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 | Bengül Arıca

Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Marmaray'da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan babanın görüntüleri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerin ardından Deniz Eroğlu'na yumruk atan kişi Ekrem Dur yakalanıp önce tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. İki çocuğunun yanında Deniz Eroğlu’na saldıran Ekrem Dur hakkında istenilen ceza belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 15:37

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Çocuklarının yanında Deniz Eroğlu'na yumruk attığı için tutuklanan daha sonra ise serbest bırakılan Ekrem Dur hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ekrem Dur hakkında, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atmıştı! İstenen ceza belli oldu

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA YUMRUK ATMIŞTI

Maltepe Marmaray'da yaşanan olayda, 2 çocuğu ile trene binen baba Deniz Eroğlu kapı önünde bekleyen bir Zehra A. ile tartışma yaşamış ve daha sonra diğer vatandaşların olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba Deniz Eroğlu kendisine yumruk atan Ekrem Dur'dan şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alınmış ve Ekrem Dur ‘Kasten Yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atmıştı! İstenen ceza belli oldu

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan, iddianamede, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edilerek, şüpheli Ekrem Dur'un, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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