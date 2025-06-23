Marmaray'da intihar! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Marmaray'ın Ataköy istasyonunda kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, Marmaray durağa yanaştığı sırada kendini raylara bıraktı. Olayın ardından seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Marmaray'ın Ataköy istasyonunda kahreden bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ataköy istasyonunda Marmaray istasyona yanaştığı sırada kendini raylara bırakarak intihar etti. Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

SEFERLERİ GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Kahreden olayın ardından Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Marmaraytcdd/status/1937051750520717613