Marmaray'da kadının saçlarını koklayan adam yakalandı!

Marmaray hattında bir adam, bir kadının saçını gizlice koklamaya çalışırken başka bir yolcu tarafından görüntülendi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek kimliğini tespit ettiği adamın adresini buldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Bakırköy Marmaray durağında saat 14.30 sıralarında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayı inceledi. Ekipler trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğunu tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.