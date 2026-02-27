Menü Kapat
Yaşam
Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu ne zaman açıklanır?

Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar, zam oranının kesinleşmesi için resmi verileri bekliyor. Kira artış hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre hesaplanıyor. Bu nedenle gözler, Mart 2026 enflasyon rakamlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, Mart ayı kira artış oranı netleşti mi ne zaman duyurulur?

Mart 2026 kira zam oranı, milyonlarca kiracı ve konut sahibini doğrudan etkiliyor. TÜİK’in yayımlayacağı enflasyon verileri sonrasında kira artış tavanı kesinleşecek. 2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Mart ayı kira zam oranı hangi gün açıklanır? soruları arama motorlarında yoğun biçimde araştırılıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2026 SON DURUM

Mart ayı kira zammını belirleyen enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00'da ilan edilecek. Şubat ayı kira artış oranı netleşti. Tüketici fiyat endeksi () yıllık %30,65 yükseldi, aylık %4,84 yükseldi. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış şeklinde gerçekleşti. Buna göre kiraya yüzde 33,98 oranında artış uygulandı.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye bağlı hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış tutarı şu şekilde hesaplanıyor:

  • Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış tutarı)
  • Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem geçerli oluyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli sayılabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üzerinde bir artış yasal olarak geçersiz kabul ediliyor.

  • Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
  • Kira zam oranı: %33,98
  • Zamlı bedel: 6.796 TL
  • Yeni kira bedeli: 26.796 TL
