Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı hesaplara ne zaman geçer? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama

2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimi çiftçilerin birinci gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mazot gübre desteğine ilişkin ayrıntılı ödeme takvimini ise önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Peki, Mart ayı mazot gübre desteği yattı hesaplara ne zaman aktarılır?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı hesaplara ne zaman geçer? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 23:36

Mazot gübre desteği 2026 ödeme tarihleri, Şubat ayıyla birlikte üreticilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Temel Destek ödemelerinin hangi gün hesaplara aktarılacağı merak edilirken, çiftçiler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl doğrudan destekler, kredi imkânları, yatırım ödenekleri, müdahale alımları ve ihracat teşvikleri dâhil olmak üzere toplam 706 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı için bu tutarın 939 milyar liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca, 6 Mart itibarıyla bir ay içerisinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Açıklama, 2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimiyle ilgili beklentiyi de artırdı.

Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı hesaplara ne zaman geçer? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama

MART AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle açıklanmadı. Ancak temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin Mart ayı içinde başlayacak olması, mazot gübre desteği ödemelerinin de aynı dönem içinde yapılabileceği yönünde beklenti oluşturdu. Resmi ödeme tarihleri, Bakanlık tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek. Çiftçiler, 2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı için Bakanlığın açıklamalarını izliyor.

Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı hesaplara ne zaman geçer? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama

ÇKS MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçiler, ÇKS ekranı üzerinden mazot ve gübre desteği dâhil tüm destek kalemlerini inceleyebiliyor. Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen üreticilerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli olacaktır.

ETİKETLER
#Tarım Desteği
#Mazot Gübre Desteği
#Çiftçi Ödemeleri
#2026 Tarım
#E-devlet Sorgulama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.