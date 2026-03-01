Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı hesaplara ne zaman geçer? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama

Mazot gübre desteği 2026 ödeme tarihleri, Şubat ayıyla birlikte üreticilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Temel Destek ödemelerinin hangi gün hesaplara aktarılacağı merak edilirken, çiftçiler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl doğrudan destekler, kredi imkânları, yatırım ödenekleri, müdahale alımları ve ihracat teşvikleri dâhil olmak üzere toplam 706 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı için bu tutarın 939 milyar liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca, 6 Mart itibarıyla bir ay içerisinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Açıklama, 2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimiyle ilgili beklentiyi de artırdı.

MART AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle açıklanmadı. Ancak temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin Mart ayı içinde başlayacak olması, mazot gübre desteği ödemelerinin de aynı dönem içinde yapılabileceği yönünde beklenti oluşturdu. Resmi ödeme tarihleri, Bakanlık tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek. Çiftçiler, 2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı için Bakanlığın açıklamalarını izliyor.

ÇKS MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçiler, ÇKS ekranı üzerinden mazot ve gübre desteği dâhil tüm destek kalemlerini inceleyebiliyor. Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen üreticilerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli olacaktır.