TÜMÜTümü
Mart ekinoksu ne zaman olacak? 2026 gece ve gündüz ne zaman eşitlenecek?

Mart ekinoksu, gece ile gündüz sürelerinin neredeyse eşit hale geldiği tarihi ifade eder. Bu gök olayıyla birlikte Kuzey Yarımküre’de ilkbahar mevsimi başlarken, Türkiye’de de gündüz süreleri kademeli olarak uzamaya başlar. Peki, Mart ekinoksu ne anlama gelir ve bu tarihte Dünya üzerinde hangi değişiklikler meydana gelir?

Mart ekinoksu ne zaman olacak? 2026 gece ve gündüz ne zaman eşitlenecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 23:18

Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanımı sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla ulaştığı dönemi tanımlar. Bu astronomik olay sebebiyle Dünya’nın iki yarım küresi Güneş ışığını yaklaşık olarak eşit miktarda alır. Bu nedenle Mart ayının 20–21 tarihleri civarında gece ve gündüz süreleri birbirine oldukça yakın bir düzeye ulaşır. Kuzey Yarımküre’de ise söz konusu tarih ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Mart ekinoksu ne zaman olacak? 2026 gece ve gündüz ne zaman eşitlenecek?

MART EKİNOKSU NEDİR?

Astronomide “ekinoks” şeklinde adlandırılan bu olay, Dünya’nın eksen eğikliği ile Güneş etrafındaki hareketinin doğal bir sonucu olarak meydana gelir. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düşmesiyle birlikte aydınlanma çemberi Dünya’yı iki eşit bölüme ayırır. Bu durum hem Kuzey Yarımküre’nin hem de Güney Yarımküre’nin benzer sürelerde gün ışığı almasına neden olur. Mart ekinoksu gerçekleştiği anda Dünya genelinde mevsimsel dengede belirgin bir geçiş süreci yaşanır. Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken, Güney Yarımküre’de ise sonbahar mevsimi başlar. Aynı dönemde gece ve gündüz süreleri birbirine oldukça yaklaşır. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre’de gündüzler giderek daha da uzamaya başlar.

Mart ekinoksu ne zaman olacak? 2026 gece ve gündüz ne zaman eşitlenecek?

Mart ekinoksu yalnızca astronomik bir hadise olarak değil, doğa döngüsünün kritik bir evresi olarak da değerlendirilir. Baharın başlangıcını temsil eden bu dönem, pek çok toplumda doğanın uyanışı ve yeni mevsimin gelişiyle ilişkilendirilir. Tarımsal faaliyetler açısından da yeni üretim sürecine girildiğini gösteren önemli bir eşik olarak kabul edilir.

ETİKETLER
#Ekinoks
#Mevsim Geçişi
#Ekvator
#Mart Ekinoksu
#Doğa Döngüsü
#Yaşam
