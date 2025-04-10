Mattia Ahmet Minguizzi cinayetinde hesap günü! Tehditlerin ardı arkası kesilmiyor: 'Bize bir bıçak kadar uzaksın'

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Süreç boyunca aileye tehdit mesajları atan saldırganlar şimdi de davayı takip eden gazetecileri tehdit yağmuruna tuttu. Gazeteci Emrullah Erdinç'e gelen yorumlar kan dondurdu.

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin kanlar içinde kaldığı anlarda cani saldırganın arkadaşı da defalarca tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

DURUŞMA BAŞLADI

2 cani hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Öte yandan yandan duruşmaya çok sayıda sanatçı ve oyuncu da katılım sağladı. Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin adalet çağrısında bulundu.

AİLE BAKANLIĞI DA DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün görülen duruşmasına müdahil olarak katılıyor.



SANIKLAR 10 GÜN BOYUNCA MALTEPE CEZAEVİ'NDE KALACAK

Biri Kayseri'de diğeri Samsun'daki cezaevinde tutulan iki sanığın İstanbul'a getirildiği ve 10 gün boyunca Maltepe Cezaevi'nde kalacağı öğrenildi.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesinin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

"BİZE BİR BIÇAK KADAR UZAKSIN"

Aileyi tehdit eden saldırganların hedefinde bu kez de davayı takip eden gazeteciler var. Sabah saatlerinden itibaren adliyede davayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'in davayla ilgili yaptığı paylaşımlara gelen yorumlar kan dondurdu. “Bize bir bıçak kadar uzaksın” "Kardeşlerimizi suçlamayı bırak" "Aileye destek vermeyi bırak" gibi yorumlar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

