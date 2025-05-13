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 | Özge Sönmez

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

Mavi Balina ile başlayan meydan okuma içeren meydan okuma içeren oyunlar TikTok'ta yeniden canlandı. Şimdi gençler arasında yayılan 'A4' akımı ise adeta yavaş yavaş öldürüyor. Gençler yeni akım A4 meydan okumasında aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

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'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:39

Mavi Balina oyununun ardından çok sayıda challenge yani meydan okuma içeren oyunlar da oldukça popülerleşmeye başladı. TikTok'ta son dönemlerde akım haline gelen 'A4' meydan okuması ise duyanları şaşkına çevirdi. TikTok'ta meydan okuyanlar aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

"MEYDAN OKUMA OYUNLARI SON 10 YILDA ÇOK ARTTI"

Uzm. Dr. Cemre Yaşöz çocuklar ve gençler arasında son dönemde sosyal medyada yaygın olarak kullanılan challenge yani meydan okuma oyunlarının arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Gençler arasında son dönemlerde özellikle meydan okuma oyunları son 10 yılda çok arttı. Çocuklar buna 'Tık' tuzağıyla birlikte katılıyorlar. Oyunlara katılırken kişisel bilgilerini vermek durumunda kalıyorlar. Onlara çeşitli görevler veriliyor. Bu görevleri her gün yerine getirmeleri bekleniyor. Getiremediklerinde veya çıkmak istediklerinde ise bu kişisel bilgileri tehdit olarak kendilerine geri dönüyor." Çocukların her gün bu görevleri yerine getirip, video çekip, internete sosyal medyaya yüklettiklerini söyleyen Uzm. Dr. Yaşöz, "Etiketlerle birlikte sosyal medyada yayılmasını sağlıyorlar. Böylece diğer çocuklar da bu tuzağa çekiliyor" dedi.

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

ŞİMDİ DE A4 AKIMI

Bunlar dışında özellikle Tiktok ve Youtube'a yüklenen videolar da olduğunu belirten Uzm. Dr. Yaşöz, "Orada da meydan okumalar var. Mesela derisine 20 saniye boyunca deodorant sıkıyor, ciltte yanıklar oluşuyor. Ateşle birbirlerini yakıyorlar, kaynar suyu uyuyan arkadaşlarının üzerine döküyorlar. Çok tehlikeli" dedi.

"Son günlerde popüler olan A4 challenge'ı yani meydan okuması var" diyen Uzm. Dr. Yaşöz, şunlara dikkat çekti: "Aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. A4 boyutunda zayıflık hali bekleniyor. Çocuklar bunlara katılıyorlar. Kendilerine zarar verme karşılığında da beğeni ve görüntülenme sayısı alıyorlar."

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

Araştırmaların en çok 10- 14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü ortaya çıkardığını belirten Uzm. Dr. Yaşöz, "Çünkü en fazla bu dönemde risk alma davranışı artıyor. Ama risk değerlendirme yetileri az. Akranları tarafından üzerlerinde bir baskı oluşturuluyor. Bir akran grubuna ait olma arzusu ile daha fazla katılım gösteriyorlar" dedi.

MEYDAN OKUMADA KAYNAR SUYU İÇEBİLİYORLAR

Ailelere zarar verme durumları da olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yaşöz, şunlara dikkat çekti: "Mesela kaynar su challenge'da, kaynar suyu içebiliyorlar, uyurken bir arkadaşlarının üzerlerine dökebiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki challenge ne kadar tehlikeli olursa görüntülenme ve tıklanma sayısı o kadar artıyor.

O kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların bu oyunlara daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar."

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

UZM. Dr. Yaşöz, ebeveynlere şu önerilerde bulundu: "Ailelerin, öğretmenlerin herkesin dijital okur yazarlığa ihtiyacı var. Bazı ülkeler riskin büyüklüğünü fark edip 16 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasına gitmeye başladı.

Bunun dışında ailelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi, dışarıdaki gerçek yaşamla daha fazla temas etmelerini sağlaması, fiziksel oyun alanlarının varlığını göstermesi, dışarda vakit geçirmeleri, onlarla oyun oynamaları bu süreçte önem taşıyor. Ailelerin çocukluktan itibaren çocuklarıyla daha fazla oyun oynaması gerekir. Dışarıda bir dünya olduğunu göstermeleri gerekir. O yalnızlığın içinden çocukları kurtarmaları gerekiyor."

'Mavi Balina'dan sonra bu da oldu! TikTok'taki gençleri ölüm akımı: A4

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