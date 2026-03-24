Mazot ve gübre desteği nereye ne zaman yatıyor? Mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı

Çiftçilerin gündeminde mazot ve gübre desteği ödemeleri yeniden üst sıralara çıktı. 2026 yılı tarımsal destek planına göre gerçekleştirilecek ödemelerin tarihleri merak edilirken, üreticiler e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama ekranına yöneliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı program doğrultusunda desteklerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı araştırılırken, T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulamalar da yoğun talep görüyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır. Bankada hesabı bulunmayan çiftçilerin ise destekten yararlanabilmek için Ziraat Bankası’nda hesap açtırması gerekiyor. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemi en pratik şekilde e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaparak arama bölümüne “Tarımsal destek ödemeleri sorgulama” ifadesini yazmanız yeterli. ÇKS kaydınıza ait destek ödemelerini bu ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfada mazot ve gübre desteği dâhil olmak üzere tüm tarımsal destekler ayrıntılı biçimde listelenmektedir.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen düzenleme kapsamında 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri 2025 yılına kıyasla yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olarak belirlendi. Temel destek çerçevesinde tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre giderinin yüzde 25’i karşılanacak. Destek ödemeleri çoğunlukla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre oluşturulan takvim doğrultusunda yatırılıyor. Bu nedenle üreticiler ödeme tarihini takip ederek banka hesaplarını kontrol edebiliyor.

Ödemeler aşağıdaki kanallar aracılığıyla kontrol edilebilir: