Yaşam
 Erdem Avsar

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Akademisi kayıt tarihi ve atama takvimi

10 bin öğretmen ataması ne zaman? sorusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in resmi duyurusuyla gündeme geldi. Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak" dedi. Milli Eğitim Akademisinde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayların başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. MEB takvimine göre Millî Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Haber Merkezi
25.02.2026
25.02.2026
23:26

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi merak konusu olmaya devam ediyor. , atamaların Akademi eğitim süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceğini duyurdu. 'nde kesin kayıt hakkı elde eden adaylara yönelik bilgilendirme ise 23 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. Atama süreci ve akademi kayıt aşamalarına dair detayların, MEB'in resmi takvimi doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklamalar yaptı. Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı. Atamanın önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HAZIRLIK EĞİTİMİ BAŞVURU SONUÇLARI

Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar belli oldu. Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından, alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenerek duyuruldu. Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Bazı branşlarda eğitimler tek merkezde yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Akademi hazırlık eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz netleşmedi. AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan alanlar dikkate alınarak branşlara göre planlama yapılması bekleniyor. Öğretmen adayları, açıklanacak kılavuzla kontenjan ve başvuru detaylarına erişebilecek.

