MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Sınav kılavuzu yayınlandı

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ülke genelinde toplam beş ortak yazılı sınav yapılması planlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde uygulanacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin rehber yayımlandı.

MEB ORTAK YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Kılavuzda belirtilen takvime göre ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan Salı günü, 6. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba günü, 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan Perşembe günü, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için ise 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ülke çapında yapılacak sınavlarda her ders için 40 dakikalık süre tanınacak. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa yanıtlı sorulara yer verilecek.

6. sınıf Türkçe ile 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirme süreci ülke genelinde ortak biçimde yürütülecek. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerinin aldığı karar doğrultusunda yapılacak.

Sınavlara katılım sağlamayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavına tabi tutulacak. Mazeret sınavları 21 Nisan 2026 Salı günü düzenlenecek.