Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? Sınav kılavuzu yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke çapında gerçekleştirilecek ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara dair kılavuz yayımlandı. Yayımlanan ‘2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu’nda ortak yazılı sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 19:21

2025-2026 yılının ikinci döneminde ülke genelinde toplam beş ortak yazılı sınav yapılması planlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde uygulanacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin rehber yayımlandı.

MEB ORTAK YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Kılavuzda belirtilen takvime göre ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan Salı günü, 6. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba günü, 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan Perşembe günü, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için ise 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ülke çapında yapılacak sınavlarda her ders için 40 dakikalık süre tanınacak. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa yanıtlı sorulara yer verilecek.

6. sınıf Türkçe ile 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirme süreci ülke genelinde ortak biçimde yürütülecek. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerinin aldığı karar doğrultusunda yapılacak.

Sınavlara katılım sağlamayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavına tabi tutulacak. Mazeret sınavları 21 Nisan 2026 Salı günü düzenlenecek.

ETİKETLER
#meb
#eğitim öğretim
#sınav takvimi
#Ortak Yazılı Sınav
#Mazeret Sınavı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.