Yaşam
MEB 2. dönem 2. yazılı ortak sınavları ne zaman hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören milyonlarca ortaokul öğrencisi ve veli için eğitim öğretim yılının en önemli virajlarından birine girildi. Dönem sonu başarı notlarını belirleyecek olan 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri, MEB takviminin kesinleşmesiyle birlikte internet aramalarında en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

2. DÖNEM 2. YAZILI TARİHLERİ | Belirli sınıf seviyelerinde ortak sınav uygulaması sürdürülmeye devam ediyor. Nisan ayında gerçekleştirilen 2. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının ardından öğrenciler ve veliler şimdi 2. dönem 2. yazılı sınavlarına odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılında 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerini ve uygulanacak dersleri duyurdu.
2. Dönem 2. Yazılı sınavları 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye genelinde uygulanacak sınavlarda her ders için öğrencilere 40 dakikalık süre tanınacak.
Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı soru tipleri kullanılacak.
6. sınıf Türkçe ile 6. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav değerlendirmeleri ülke genelinde ortak şekilde yapılacak.
8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı değerlendirmeleri ise okul yönetimlerinin aldığı karar doğrultusunda uygulanacak.
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sınav haftası takvimine göre 2. Dönem 2. Yazılı sınavları, 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde uygulanacak sınavlarda her ders için öğrencilere 40 dakikalık süre tanınacak. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı soru tipleri kullanılacak.

6. sınıf Türkçe ile 6. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav değerlendirmeleri ülke genelinde ortak şekilde yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı değerlendirmeleri ise okul yönetimlerinin aldığı karar doğrultusunda uygulanacak.

