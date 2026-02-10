MEB 826 personel alımı başvuru şartları neler nasıl yapılır? Başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisi kapsamında faaliyet yürüten eğitim ve uygulama merkezlerinde görev almak üzere sözleşmeli statüde 826 eğitim personeli istihdam edeceğini duyurdu.

Personel alım sürecine ilişkin usul ve esasların yer aldığı resmi kılavuz MEB tarafından erişime açılırken, başvuruların 9 Şubat Pazartesi günü başlayıp 13 Şubat’a kadar devam edeceği bildirildi.

Duyurunun ardından adaylar; başvuru süreci, aranan şartlar ve kontenjanlara dair ayrıntıları araştırmaya başladı.

MEB 826 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuruları, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek.

MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ŞARTLARI NELER?

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen genel koşullar aranacak.

Öğretim üyesi kadrolarından istihdam edilecek adaylarda; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olmak şartı aranacak.

Bakanlık Kadrolarında Görev Yapanlardan İstihdam Edilecekler adaylarda ise; Doktora veya üzeri akademik unvana sahip olmak ve öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olmak şartlarından biri aranacak.