MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

MEB personel alımları, Türkiye'nin farklı illerindeki eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere planlandı. Bu şehirler arasında Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray bulunuyor.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuz ve gerekli tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri olan meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Adayların başvuru yapmadan önce bu kılavuzları dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

MEB tarafından gerçekleştirilecek personel alımında geniş bir yelpazede kadrolar yer almaktadır. Bu pozisyonlar şu şekildedir:

Diyetisyen

Elektrik Teknisyeni

Bilgisayar Teknisyeni

Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Büro Personeli

Şoför

Kaloriferci

Aşçı

Kat Görevlisi

Yardımcı Hizmetler Personeli

Başvurular, 2 Mart tarihinde başlayıp 6 Mart tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sonuçları ise 13 Mart tarihinde duyurulacak. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim, www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.