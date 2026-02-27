MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

Kategoriler
MEB personel alımları, Türkiye'nin farklı illerindeki eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere planlandı. Bu şehirler arasında Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray bulunuyor.
Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuz ve gerekli tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri olan meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Adayların başvuru yapmadan önce bu kılavuzları dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.
MEB tarafından gerçekleştirilecek personel alımında geniş bir yelpazede kadrolar yer almaktadır. Bu pozisyonlar şu şekildedir:
Başvurular, 2 Mart tarihinde başlayıp 6 Mart tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sonuçları ise 13 Mart tarihinde duyurulacak. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim, www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.