 Erdem Avsar

MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvuru süreci 2 Mart ile 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?
MEB personel alımları, Türkiye'nin farklı illerindeki eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere planlandı. Bu şehirler arasında Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray bulunuyor.

Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuz ve gerekli tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet siteleri olan meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Adayların başvuru yapmadan önce bu kılavuzları dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

MEB tarafından gerçekleştirilecek personel alımında geniş bir yelpazede kadrolar yer almaktadır. Bu pozisyonlar şu şekildedir:

  • Diyetisyen
  • Elektrik Teknisyeni
  • Bilgisayar Teknisyeni
  • Sıhhi Tesisat Teknisyeni
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • Büro Personeli
  • Şoför
  • Kaloriferci
  • Aşçı
  • Kat Görevlisi
  • Yardımcı Hizmetler Personeli
MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı! MEB 903 sözleşmeli personel başvuruları başladı mı?

Başvurular, 2 Mart tarihinde başlayıp 6 Mart tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sonuçları ise 13 Mart tarihinde duyurulacak. Adaylar, başvurularını internet adresinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kariyerkapisi.gov.tr/isealim, www.meb.gov.tr ve/veya personel.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

