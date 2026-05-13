MEB AGS Akademi Giriş Sınavı başvurular bitti mi son gün ne zaman?

2026 yılında yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için geri sayım devam ediyor. Öğretmen adaylarının iştirak edeceği sınav öncesinde başvuru tarihleri, son müracaat günü ve sınav tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki, AGS başvuruları ne zaman tamamlanacak, AGS 2026 hangi tarihte gerçekleştirilecek?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte AGS başvuru tarihleri kesinlik kazandı. 2026-MEB-AGS başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemleri, 20 Mayıs günü mesai bitimine kadar (veya elektronik ortamda saat 23.59’a dek) sürecek. Bu tarihler arasında başvurusunu yapamayan adaylar için ise 3 Haziran 2026 tarihinde “Geç Başvuru” fırsatı tanınacak.
2026 yılı için belirlenen AGS oturum ücreti, her bir oturum adına 800 TL olarak açıklandı. MEB tarafından duyurulan takvime göre Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav kapsamında adaylara genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarından sorular yöneltilecek.