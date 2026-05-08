Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı

MEB AGS başvuru ekranı, 2026 yılı için adayların erişimine açıldı ve başvuru süreci resmî olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Akademi Giriş Sınavı başvuruları, öğretmen adayları ile eğitim alanında kariyer planlayan kişiler tarafından yakından izleniyor. Başvuruların ÖSYM ve ilgili resmî platformlar üzerinden gerçekleştirildiği süreçte adaylar gerekli bilgileri eksiksiz biçimde sisteme giriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 12:23

MEB AGS başvuru süreci başladı ve adaylar işlemlerini resmî kanallar aracılığıyla yapmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru ekranı üzerinden işlemler çevrim içi şekilde gerçekleştirilirken, adayların belirlenen koşulları dikkatlice takip etmesi gerekiyor. Eğitim alanında yeni bir kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir aşama olan AGS süreci yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başvuru ekranı ve süreçle ilgili bütün detaylar adaylar tarafından araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ

MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci başlamıştır.
AGS başvuru süreci resmî kanallar aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir.
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuru ücreti, her oturum için 800 TL'dir.
MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecektir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MEB AGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuru ücreti, her oturum için 800 TL olarak açıklandı. MEB-AGS 2026 sınavı ise 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB AGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı

AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek.

ETİKETLER
#Sınav Ücreti
#Akademi Giriş Sınavı
#Meb Ags Başvuru
#Ösym Başvuru
#Eğitim Kariyeri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.