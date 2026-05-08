MEB AGS başvuru süreci başladı ve adaylar işlemlerini resmî kanallar aracılığıyla yapmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru ekranı üzerinden işlemler çevrim içi şekilde gerçekleştirilirken, adayların belirlenen koşulları dikkatlice takip etmesi gerekiyor. Eğitim alanında yeni bir kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir aşama olan AGS süreci yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başvuru ekranı ve süreçle ilgili bütün detaylar adaylar tarafından araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ MEB AGS başvuru ücreti ne kadar? AGS başvuru ekranı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci başlamıştır. AGS başvuru süreci resmî kanallar aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuru ücreti, her oturum için 800 TL'dir. MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) başvuru ücreti, her oturum için 800 TL olarak açıklandı. MEB-AGS 2026 sınavı ise 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek.