Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği tercih süreci başladı. Tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki boş kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MEB alan değişikliği il dışı tercihler hangi iller? Alan değişikliği son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği tercih sürecini başlatmıştır. Tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki boş kontenjanlar için il içi tercih yapabilecektir. Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerindeki kontenjanlar için il dışı tercih yapılabilecektir. MEB öğretmen alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İL DIŞI TERCİHLER HANGİ İLLERDE?

Alan değişikliği ön başvurusu uygun bulunan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek; öğretmen doluluk oranı esas alınarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerindeki kontenjanlar için ise il dışı tercihte bulunabilecek. Öğretmenler, tercih listesine açılan tüm eğitim kurumlarını seçme hakkına sahip olacak. Tercih başvuruları yalnızca başvuru yapılan eğitim kurumu ya da kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak; tercih formunun iki nüshası düzenlenerek hem başvuru sahibi hem de kurum müdürü tarafından imzalanacak. Nüshalardan biri başvuru sahibine teslim edilirken diğer belge kurum tarafından saklanacak.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB öğretmen alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar “personel.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edilecek. Atama işlemleri, onaylanan başvurular ve yapılan tercihler esas alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanı hesaplamasında alan değişikliği ön başvurularının son günü baz alınacak. Puan eşitliği halinde öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik tanınacak; eşitliğin sürmesi durumunda ise atama bilgisayar kurası yöntemiyle belirlenecek.