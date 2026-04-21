Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB alan değişikliği il dışı tercihler hangi iller? Alan değişikliği son gün ne zaman?

Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği tercih ekranı 20 Nisan itibarıyla erişime açıldı. Ön başvurusu kabul edilen öğretmenler, görev yaptıkları ilde bulunan kontenjanlar için il içi tercih başvurusunda bulunabilecek. Tercih işlemleri 24 Nisan tarihinde sona erecek. Peki, MEB alan değişikliği kapsamında il dışı tercihler hangi iller için yapılacak? Alan değişikliğinde son başvuru günü ne zaman?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 20:53

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği tercih süreci başladı. Tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki boş kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İL DIŞI TERCİHLER HANGİ İLLERDE?

Alan değişikliği ön başvurusu uygun bulunan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek; öğretmen doluluk oranı esas alınarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerindeki kontenjanlar için ise il dışı tercihte bulunabilecek. Öğretmenler, tercih listesine açılan tüm eğitim kurumlarını seçme hakkına sahip olacak. Tercih başvuruları yalnızca başvuru yapılan eğitim kurumu ya da kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak; tercih formunun iki nüshası düzenlenerek hem başvuru sahibi hem de kurum müdürü tarafından imzalanacak. Nüshalardan biri başvuru sahibine teslim edilirken diğer belge kurum tarafından saklanacak.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

öğretmen alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar “personel.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edilecek. Atama işlemleri, onaylanan başvurular ve yapılan tercihler esas alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanı hesaplamasında alan değişikliği ön başvurularının son günü baz alınacak. Puan eşitliği halinde öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik tanınacak; eşitliğin sürmesi durumunda ise atama bilgisayar kurası yöntemiyle belirlenecek.

