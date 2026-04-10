MEB alan değişikliği tercihleri başladı mı ne zaman? Alan değişikliği 2026 atama takvimi

Öğretmenlerin alan değişikliği için ön başvuru süreci bugün sona ermekte. “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamalı planlanan alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinin ikinci etabının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Alan değişikliği tercihleri ve atamalar hangi tarihte gerçekleştirilecek?

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH TARİHLERİ

Tercih başvurularının 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edileceği açıklandı. Bu zaman aralığında öğretmenler, alan değişikliğine bağlı yer değiştirme kapsamında tercih işlemlerini yapabilecek. Atama sonuçlarının ise 28 Nisan’da duyurulması öngörülüyor. Alan değişikliği çerçevesinde yürütülecek yer değiştirme sürecinin ardından sonuçlar belirtilen tarihte ilan edilecek.

TERCİH VE ATAMA SÜRECİ

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içindeki kontenjanlar için il içi tercih yapabileceklerdir. Öğretmen doluluk oranı dikkate alınarak belirlenen 12 il (Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van) için ilan edilen kontenjanlara ise il dışı tercih yapılabilecektir.

Alan değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını seçebilecektir.

Tercih başvuruları yalnızca başvuru sahibinin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak; Tercih Formunun iki nüsha çıktısı alınarak hem başvuru sahibi hem de kurum müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Çıktıların bir kopyası öğretmene verilecek, diğer kopyası ise eğitim kurumunda saklanacaktır.

Atamalar, başvurusu onaylanan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet puanı hesaplamasında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana verilecek; eşitliğin sürmesi durumunda ise atama yapılacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Hizmet süresinin hesabında alan değişikliği başvurusunun son günü baz alınacak olup, bu sürelere Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu olarak ve Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen süreler dâhil edilecektir.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edilecektir.