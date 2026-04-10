Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB alan değişikliği tercihleri başladı mı ne zaman? Alan değişikliği 2026 atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirme süreci sürüyor. 6 Nisan’da başlayan ön başvuru dönemi bugün itibarıyla tamamlanıyor. Tercih başvurularının alınmasının ardından atama işlemleri yapılacak. Peki, MEB alan değişikliği tercih süreci başladı mı, ne zaman başlayacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 22:22

Öğretmenlerin alan değişikliği için ön başvuru süreci bugün sona ermekte. “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamalı planlanan alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinin ikinci etabının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Alan değişikliği tercihleri ve atamalar hangi tarihte gerçekleştirilecek?

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH TARİHLERİ

Tercih başvurularının 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edileceği açıklandı. Bu zaman aralığında öğretmenler, alan değişikliğine bağlı yer değiştirme kapsamında tercih işlemlerini yapabilecek. Atama sonuçlarının ise 28 Nisan’da duyurulması öngörülüyor. Alan değişikliği çerçevesinde yürütülecek yer değiştirme sürecinin ardından sonuçlar belirtilen tarihte ilan edilecek.

TERCİH VE ATAMA SÜRECİ

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içindeki kontenjanlar için il içi tercih yapabileceklerdir. Öğretmen doluluk oranı dikkate alınarak belirlenen 12 il (Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van) için ilan edilen kontenjanlara ise il dışı tercih yapılabilecektir.

Alan değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını seçebilecektir.

Tercih başvuruları yalnızca başvuru sahibinin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak; Tercih Formunun iki nüsha çıktısı alınarak hem başvuru sahibi hem de kurum müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Çıktıların bir kopyası öğretmene verilecek, diğer kopyası ise eğitim kurumunda saklanacaktır.

Atamalar, başvurusu onaylanan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet puanı hesaplamasında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana verilecek; eşitliğin sürmesi durumunda ise atama yapılacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Hizmet süresinin hesabında alan değişikliği başvurusunun son günü baz alınacak olup, bu sürelere Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu olarak ve Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçirilen süreler dâhil edilecektir.

Sonuçlar, “personel..gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

ETİKETLER
#meb
#Öğretmen atama
#Tercih Başvurusu
#Hizmet Puanı
#Alan Değişikliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.