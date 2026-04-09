MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı! Müdür Yardımcılığı EKYS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen EKYS, 15 Mart 2026 tarihinde uygulanmıştı. EKYS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı sorusu da adayların gündeminde yer alıyordu. EKYS sonuçları hesaplanırken yalnızca doğru yanıtlar esas alınacak, yanlış yanıtlar değerlendirmeye katılmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak sınav puanları 100 tam puan üzerinden belirlenecek. Müdür Yardımcılığı kadrosu için yapılan EKYS sonuçları duyuruldu.

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2026-MEB-EKYS) değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar, sınav sonuç bilgilerine 9 Nisan 2026 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla ulaşabilecek.

EKYS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek; adayların adreslerine ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuç bilgilerini, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayın doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte sınav puanı yer alacak.