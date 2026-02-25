Menü Kapat
Yaşam
MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Arar tatil Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?

MEB okullarda 2. dönem ara tatil (nisan tatili) başlangıç ve bitiş tarihleri ve günleri, öğrenci ve veliler tarafından izleniyor. Bu dönem Ara tatil ne zaman, 2. ara tatil hangi tarihte? soruları MEB 2025 2026 takvimi ile yanıt buldu. 2. dönem ara tatil tarihleri ve günleri, Mart ayına yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündemine girdi. Okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve yoğun ders ile sınav temposu devam ediyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlerde ara tatil yapacak. Her sene iki defa uygulanan ara tatil ile ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci dinlenme fırsatı elde edecek. Diğer taraftan 2. ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki, MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Arar tatil Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?
2. ara tatile kaç gün kaldı, ile birleşecek mi? Mart ara tatili için binlerce öğrencinin geri sayımı başladı. İkinci , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025-2026 eğitim ve öğretim takvimi doğrultusunda gerçekleşecek. Ayrıca bu yıl öğrencilerin yapacağı ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili benzer tarihlere denk geliyor. Bu sebeple öğrenciler de ikinci ara tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvim, ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı sürecinin nasıl şekilleneceğini ortaya koyuyor.

MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Arar tatil Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?

2. ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimi ile birlikte ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Bu sene 26 Haziran 2026 Cuma günü ikinci dönemin karneleri verilecek ve yaz tatili başlamış olacak

MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Arar tatil Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?

ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda bu yıl ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak. Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.

