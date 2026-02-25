MEB İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Arar tatil Ramazan Bayramıyla birleşecek mi?

2. ara tatile kaç gün kaldı, bayram tatili ile birleşecek mi? Mart ara tatili 2026 için binlerce öğrencinin geri sayımı başladı. İkinci ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025-2026 eğitim ve öğretim takvimi doğrultusunda gerçekleşecek. Ayrıca bu yıl öğrencilerin yapacağı ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili benzer tarihlere denk geliyor. Bu sebeple öğrenciler de ikinci ara tatilin daha uzun sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvim, ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı sürecinin nasıl şekilleneceğini ortaya koyuyor.

2. ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimi ile birlikte ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Bu sene 26 Haziran 2026 Cuma günü ikinci dönemin karneleri verilecek ve yaz tatili başlamış olacak

ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda bu yıl ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak. Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.