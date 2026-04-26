2026 İOKBS bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Maddi imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere katkı sağlamayı hedefleyen bu sınav, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim hayatlarını daha sağlam adımlarla sürdürmelerine imkân tanıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınav giriş belgesi nereden temin edilir?

HABERİN ÖZETİ MEB İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek? 2026 İOKBS bursluluk sınavının detayları ve sınav giriş belgesi hakkında bilgiler verilmektedir. 2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav, tek oturumda 80 soru ve 100 dakika sürecek. Sınav sonuçları 1 Haziran 2026'da açıklanacak. Sınav giriş belgeleri renkli veya siyah beyaz çıktı olarak kullanılabilir ve T.C. kimlik numarası ile MEB'in sitesinden indirilebilir.

2026 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Tek oturum şeklinde uygulanacak sınavda öğrenciler toplam 80 soruyu 100 dakika içinde yanıtlayacak.

Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi aracılığıyla öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Bursluluk sınavı giriş belgesi, ister renkli ister siyah beyaz çıktı olarak kullanılabilmektedir. Adaylar açısından renkli çıktı zorunluluğu bulunmamaktadır. Belgenin okunabilir olması ve sınav günü yanında bulundurulması zorunludur.

Öğrencilerin sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları mecburidir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden belgelerine erişim sağlayabilir ve PDF formatında indirebilir.