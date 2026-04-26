Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek?

2026 yılı İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım süreci başladı. Maddi destek ihtiyacı bulunan başarılı öğrenciler adına önemli bir fırsat sunan bu sınav, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitimlerine daha güçlü biçimde devam etmelerine katkı sağlıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 09:48

2026 İOKBS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Maddi imkânları sınırlı olan başarılı öğrencilere katkı sağlamayı hedefleyen bu sınav, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim hayatlarını daha sağlam adımlarla sürdürmelerine imkân tanıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS nereden temin edilir?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
2026 İOKBS bursluluk sınavının detayları ve sınav giriş belgesi hakkında bilgiler verilmektedir.
2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
Sınav, tek oturumda 80 soru ve 100 dakika sürecek.
Sınav sonuçları 1 Haziran 2026'da açıklanacak.
Sınav giriş belgeleri renkli veya siyah beyaz çıktı olarak kullanılabilir ve T.C. kimlik numarası ile MEB'in sitesinden indirilebilir.
2026 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Tek oturum şeklinde uygulanacak sınavda öğrenciler toplam 80 soruyu 100 dakika içinde yanıtlayacak.

Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi aracılığıyla öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Bursluluk sınavı giriş belgesi, ister renkli ister siyah beyaz çıktı olarak kullanılabilmektedir. Adaylar açısından renkli çıktı zorunluluğu bulunmamaktadır. Belgenin okunabilir olması ve sınav günü yanında bulundurulması zorunludur.

Öğrencilerin sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları mecburidir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (www..gov.tr) üzerinden belgelerine erişim sağlayabilir ve PDF formatında indirebilir.

ETİKETLER
#meb
#sınav tarihi
#bursluluk sınavı
#sınav giriş belgesi
#İokbs
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.