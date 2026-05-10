MEB’den okul yöneticilerine zorunlu eğitim ne zaman eğitim kimleri kapsıyor?

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe giren 21’inci maddesi doğrultusunda, eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen programa katılması mecburi hale getirildi. 81 ilde uygulanacak programla eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim yetkinliklerinin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Eğitimler, okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin aksatmaması amacıyla hafta sonlarında yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim etkinliği şeklinde düzenlenecek. Program kapsamında 4-8 ders yılını tamamlayan yöneticiler, norm kadro fazlası yöneticiler, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ile yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden göreve getirilecek kişiler eğitimlere dahil olacak.

EĞİTİM HANGİ TARİHLERDE?

Üç aşamalı şekilde planlanan programın ilk grubunda 4-8 ders yılını tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticiler bulunurken, ikinci grupta Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nı (EKYS) kazanarak ilk kez yönetici olacak adaylar yer alıyor. Üçüncü aşamada ise yeniden görevlendirilecek yöneticiler bulunacak. İlk grup eğitimleri 16 Mayıs’ta başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik ikinci grup eğitimler ise belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu gruptaki katılımcılar, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulacak.

EĞİTİM KAÇ SAAT?

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce programların tamamlanması hedeflenirken, eğitim süreci “eğitim liderliği”, “yönetim ve koordinasyon”, “kültürel duyarlılık ve iş birliği”, “yönetsel etik ve değerler” ile “kişisel ve mesleki gelişim” başlıklarını içeren 20 farklı ders ve 64 saatlik eğitim olarak planlandı. Program kapsamında “Kurum Sağlığı ve Güvenliği ile Afet ve Kriz Yönetimi”, “Kuruma Özgü Yönetim Uygulamaları”, “Eğitimde İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürü”, “Değer ve Gelişim Odaklı Personel Yönetimi”, “Stres ve Duygu Yönetimi” ile “İkiz Dönüşüm: Eğitimde Teknoloji Yönetimi ve Çevre Bilinci” gibi dersler de yer alıyor.