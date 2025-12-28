Meclis’in de gündemine gelmişti… Haftada 4 gün çalışan ülkeler belli oldu

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 100-80-100 KURALI

Haftada 4 gün çalışma sistemi, sanıldığı gibi "4 gün çalışıp daha az maaş almak" veya "4 güne 10'ar saat sığdırmak" değildir. Bu modelin küresel standardı 100-80-100 kuralıdır. Yani çalışanlar maaşlarının %100'ünü almaya devam eder, mesai süresinin %80'ini (4 gün) kullanır ancak iş çıktısı (verimlilik) olarak %100 performans hedefler.

2025 yılı itibarıyla bu sistemi en başarılı uygulayan ülke Belçika oldu. Belçika hükümeti, çalışanlara "haftada 4 gün çalışma hakkını" yasal olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Ancak Belçika modeli, haftalık 38-40 saatlik sürenin 4 güne yayılmasını (günde 9.5 saat) öngörüyor. Yani yoğunlaştırılmış bir mesai söz konusu. İzlanda ise kamu sektöründe başlattığı ve özel sektöre yaydığı modelde, haftalık saati 35'e indirerek gerçek bir devrim yaptı ve ülke ekonomisi bu süreçte büyüme rekorları kırdı.