Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mehmed V Reşad’a ait altın yüzük 1 dolardan satışta! Açık artırma usulü sahibini bekliyor

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.05.2026
11:33
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:38
1
Mehmed V Reşad’a ait altın yüzük 1 dolardan açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Altın yüzüğe gelen teklif 3 bin 750 dolara kadar yükseldi. Açık artırmada satışa sunulan diğer ürün ise II. Abdülhamid tuğralı gümüş saray işi tatlı takımı oldu.

2
V. Mehmed Reşad’a ait altın yüzük ile II. Abdülhamid tuğralı gümüş saray işi tatlı takımı, 1 dolar açılış fiyatıyla çıkarıldıkları açık artırmada koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Müzayedede pey verme süresi 10 Mayıs’ta sona erecek. Bu tarihte en yüksek teklifi veren koleksiyonerler, söz konusu nadide eserlere sahip olma hakkı kazanacak.

3
MEHMED V REŞAD’A AİT ALTIN YÜZÜK 1 DOLARDAN SATIŞTA

1909–1918 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan V. Mehmed Reşad Han’a ait altın yüzük, hem tarihî geçmişi hem de koleksiyon değeriyle öne çıkıyor. 14 ayar altından üretilen ve sultani nitelik taşıyan yüzüğün merkezinde, Osmanlıca “M. Bahâ” imzası yer alıyor. Bu ibarenin, padişahın resmî tuğrasından farklı olarak kişisel yazışmalarında ve özel eşyalarında kullandığı bir mahlas olduğu belirtiliyor.

Açık artırma yöntemiyle satışa sunulan yüzüğe 3 bin 750 dolara kadar teklif geldi. Yüzük 1 dolardan satışa sunulmuştu.

4
Uzman değerlendirmelerine göre “M. Bahâ” ifadesindeki “M” harfi Mehmed adını temsil ederken, “Bahâ” kelimesi ise güzellik, değer ve ihtişam anlamlarını taşıyor. Yüzüğün tarihî önemini artıran bir diğer unsur ise 1911 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Büyük Rumeli Seyahati sonrasında hediye edilmiş olması.

5
Söz konusu yüzüğün, bu seyahatte padişaha eşlik eden Osmanlı Demiryolları yöneticisi Kaptan Hüseyin Bey’e, hizmetlerine karşılık olarak takdim edildiği ifade ediliyor. Aile içinde nesiller boyunca muhafaza edilen eser, son olarak Hüseyin Bey’in torunu olan eski Beşiktaş Spor Kulübü başkanlarından Tahir Söğütlü’nün eşi Süeda Söğütlü’den, torun M. Fehmi Yücel’e intikal etti.

6
Aynı müzayedede satışa sunulan bir diğer önemli eser ise Osmanlı saray estetiğinin seçkin örneklerinden biri olarak değerlendirilen II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı oldu. Tam takım halinde günümüze ulaşan eser; çift kaşıklık, bir tatlılık ve altı şerbet kadehinden oluşuyor.

7
“Osmanlı Rokokosu” üslubunun etkilerini taşıyan takım, dönemin estetik anlayışını yansıtırken; yüzeyinde guilloché, gravür ve kalemişi gibi yüksek işçilik gerektiren süsleme teknikleri dikkat çekiyor.

8
SULTAN MEHMED REŞAD KİMDİR?

Sultan Mehmed Reşad, asıl adıyla Mehmed bin Abdülmecid, 1909 yılında tahta çıkmış ve 1918’e kadar Osmanlı tahtında kalmıştır. Tahta çıktığında ileri yaşıyla dikkat çeken padişah, Osmanlı’nın son dönemine damga vuran isimlerden biri olmuştur.

9
Eşi Dilfrib Kadın Efendi olan Sultan Mehmed Reşad, çocukluk yıllarından itibaren dönemin seçkin eğitim anlayışıyla yetiştirilmiş; Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Edebiyata olan ilgisiyle de bilinen padişah, farklı dillerde şiirler ve gazeller kaleme almıştır.

10
Sultan Mehmed Reşad’ın çocukları arasında Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mehmet Necmettin Efendi ve Ömer Hilmi Efendi yer almaktadır. Hem siyasi hem kültürel yönüyle öne çıkan Reşad, Osmanlı’nın son yıllarındaki entelektüel padişah portrelerinden biri olarak anılmaktadır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.