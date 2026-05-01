Mehmed V Reşad’a ait altın yüzük 1 dolardan satışta! Açık artırma usulü sahibini bekliyor

Mehmed V Reşad’a ait altın yüzük 1 dolardan açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Altın yüzüğe gelen teklif 3 bin 750 dolara kadar yükseldi. Açık artırmada satışa sunulan diğer ürün ise II. Abdülhamid tuğralı gümüş saray işi tatlı takımı oldu.
V. Mehmed Reşad’a ait altın yüzük ile II. Abdülhamid tuğralı gümüş saray işi tatlı takımı, 1 dolar açılış fiyatıyla çıkarıldıkları açık artırmada koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Müzayedede pey verme süresi 10 Mayıs’ta sona erecek. Bu tarihte en yüksek teklifi veren koleksiyonerler, söz konusu nadide eserlere sahip olma hakkı kazanacak.
1909–1918 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan V. Mehmed Reşad Han’a ait altın yüzük, hem tarihî geçmişi hem de koleksiyon değeriyle öne çıkıyor. 14 ayar altından üretilen ve sultani nitelik taşıyan yüzüğün merkezinde, Osmanlıca “M. Bahâ” imzası yer alıyor. Bu ibarenin, padişahın resmî tuğrasından farklı olarak kişisel yazışmalarında ve özel eşyalarında kullandığı bir mahlas olduğu belirtiliyor.
Açık artırma yöntemiyle satışa sunulan yüzüğe 3 bin 750 dolara kadar teklif geldi. Yüzük 1 dolardan satışa sunulmuştu.
Uzman değerlendirmelerine göre “M. Bahâ” ifadesindeki “M” harfi Mehmed adını temsil ederken, “Bahâ” kelimesi ise güzellik, değer ve ihtişam anlamlarını taşıyor. Yüzüğün tarihî önemini artıran bir diğer unsur ise 1911 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Büyük Rumeli Seyahati sonrasında hediye edilmiş olması.
Söz konusu yüzüğün, bu seyahatte padişaha eşlik eden Osmanlı Demiryolları yöneticisi Kaptan Hüseyin Bey’e, hizmetlerine karşılık olarak takdim edildiği ifade ediliyor. Aile içinde nesiller boyunca muhafaza edilen eser, son olarak Hüseyin Bey’in torunu olan eski Beşiktaş Spor Kulübü başkanlarından Tahir Söğütlü’nün eşi Süeda Söğütlü’den, torun M. Fehmi Yücel’e intikal etti.
Aynı müzayedede satışa sunulan bir diğer önemli eser ise Osmanlı saray estetiğinin seçkin örneklerinden biri olarak değerlendirilen II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı oldu. Tam takım halinde günümüze ulaşan eser; çift kaşıklık, bir tatlılık ve altı şerbet kadehinden oluşuyor.
“Osmanlı Rokokosu” üslubunun etkilerini taşıyan takım, dönemin estetik anlayışını yansıtırken; yüzeyinde guilloché, gravür ve kalemişi gibi yüksek işçilik gerektiren süsleme teknikleri dikkat çekiyor.
SULTAN MEHMED REŞAD KİMDİR?
Sultan Mehmed Reşad, asıl adıyla Mehmed bin Abdülmecid, 1909 yılında tahta çıkmış ve 1918’e kadar Osmanlı tahtında kalmıştır. Tahta çıktığında ileri yaşıyla dikkat çeken padişah, Osmanlı’nın son dönemine damga vuran isimlerden biri olmuştur.
Eşi Dilfrib Kadın Efendi olan Sultan Mehmed Reşad, çocukluk yıllarından itibaren dönemin seçkin eğitim anlayışıyla yetiştirilmiş; Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Edebiyata olan ilgisiyle de bilinen padişah, farklı dillerde şiirler ve gazeller kaleme almıştır.
Sultan Mehmed Reşad’ın çocukları arasında Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mehmet Necmettin Efendi ve Ömer Hilmi Efendi yer almaktadır. Hem siyasi hem kültürel yönüyle öne çıkan Reşad, Osmanlı’nın son yıllarındaki entelektüel padişah portrelerinden biri olarak anılmaktadır.