Mehmet Fatih Yıldız her yerde aranıyor!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Fatih Yıldız için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yıldız’ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor. Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.