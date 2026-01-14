Menü Kapat
Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?

MESKİ Mersin su kesintisi 14-15 Ocak listesini yayımlandı. MESKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Mersin'in 3 ilçesinde 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Kent genelinde yürütülen altyapı yatırım çalışmaları kapsamında Mersin su kesintileri bugün sabah saatlerinde başlayacak. 14-15 Ocak Mersin su kesintisi listesi MESKİ tarafından yayımlandı. Listede yer alan bilgilere göre 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ilçelerinde kesinti meydana gelecek. Vatandaşlar tarafından Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, 14-15 Ocak Mersin su kesintisinden etkilenecek mahalleler...

Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?
Mersin MESKİ su kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre 14-15 Ocak 2026 tarihlerinde Mersin'in Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. 24 saatten fazla sürecek olan su kesintileriyle ilgili MESKİ resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. MESKİ tarafından yapılan açıklamada şehrin genelinde yürütülen altyapı ve yatırım çalışmaları kapsamına zorunlu su kesintisinin uygulanacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?

MERSİN MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

MESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde su kesintisi 14 Ocak 2026 Çarşamba saat 09.00'da başladı. 36 saat süreceği belirtilen Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar su kesintisinin 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 21.00'de biteceği belirtildi. MESKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kent genelinde yürütülen altyapı yatırım çalışmaları kapsamında; 14 Ocak Çarşamba günü 09.00 ile 15 Ocak Perşembe günü 21.00 saatleri arasında, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinin bazı mahallelerinde (ekte belirtilen mahalleler) zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesine bağlı olan ve 36 saatlik su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:

Mersin Akdeniz Su Kesintisi 14-15 Ocak

Akdeniz ilçesinin Abdullah Şahutoğlu, Akdam, Bahçe, Barış, Bekirde, Camili, Civanyaylağı, Çay, Çilek, Dikilitaş, Gündoğdu, Güneş, Hal, İhsaniye, Karacailya, Karacailyas Emek, Karacailyas Evren, Karaduvar, Mahmudiye, Mesudiye, Mithatpaşa, Müfide İlhan, Nusratiye, Özgürlük, Siteler, Şakırgülmen, Şevketsümer, Turgutreis, Üçocak, Yeni ve Yeşilçimen mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?

Mersin Yenişehir Su Kesintisi 14-15 Ocak

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşanacak olan 36 saatlik su kesintisinden 50. Yıl, Kuzeykent (Afetevler), Akkent, Aydınlıkevler, Bahçelievler, Barbaros, Batıkent, Cumhuriyet, Çiftlikköy, Deniz, Dumlupınar, Eğriçam, Fuatmorel, Gökçebelen, Güvenevler, hürriyet, Kocavilayet, Limonluk ve Menteş mahallesi etkilenecek.

Mersin MESKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Mersin Akdeniz, Yenişehir, Toroslar su kesintisi ne zaman bitecek?

Mersin Toroslar Su Kesintisi 14-15 Ocak

Toroslar ilçesinin Akbelen, Alsancak, Buluklu, Çağdaşkent, Çamlıdere, Çavuşlu, Çopurlu, Çukurova, Demirtaş, Düğdüören, Güneykent, H. Okan Merzeci, Halkkent, Karaisalı, Kaşlı, Kurdali, Mevlana, Mithattoroğlu, Mustafa Kemal, Osmaniye, Portakal, Resul, Sağlık, Selçuklar, Toroslar, Tozkoparan, Turgut Türkalp, Turunçlu, Yalınayak, Yusuf Kılıç ve Zeki Ayan mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

