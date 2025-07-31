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 | Özge Sönmez

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki çocuk ile yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ustabaşı olarak çalışan N.U.'nun çocuğu kovaladığı anlar yer aldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:16

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana gelen olay herkesi kahretti. Dönerci dükkanına gelen ve burada ustabaşı olarak çalışan N.U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı. Ardından çocuğu şaka amaçlı kovalayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

VÜCUDUNDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde Eyüp Can G.'nin çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı olma ihtimali de olan 5 adet kesi mevcut olduğunun belirlenmesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan otopsi işleminde çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli N.U. ' Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

ETİKETLER
#ölüm
#cinayet
#kovalamaca
#İhmali Davranış
#Çocuk Felaketi
#Yaşam
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