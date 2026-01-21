Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi

Mersin'de bugün saat 17.12 sıralarında vatandaşlar sarsıntı hissetti. Yaşanan sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar Mersin'de deprem mi oldu son dakika bilgilerini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 16.12 sıralarında Mersin'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin detayları AFAD tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Mersin'de deprem mi oldu, son depremler listesi merak ediliyor.

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 OCAK?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 16.12 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesi merkezli deprem meydana geldi. 7.0 km derinliğinde yaşanan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Mersin üçüncü derece riskli deprem bölgesi olan şehirler arasında yer alıyor. Maden Tekik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Mersin fay harıtası ise şöyle:

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye genelinde yaşanan ve ülkemizin çevresinde olan bütün depremler listelenerek paylaşılıyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle: