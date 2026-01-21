Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler sayesinde son depremler listesine erişim sağlayabiliyoruz. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.12 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesi merkezli deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Mersin deprem kaç büyüklüğünde oldu, Mersin deprem bölgesi mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi
'de bugün saat 17.12 sıralarında vatandaşlar sarsıntı hissetti. Yaşanan sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar Mersin'de mi oldu son dakika bilgilerini araştırmaya başladı. ve tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 16.12 sıralarında Mersin'de deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin detayları AFAD tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Mersin'de deprem mi oldu, son depremler listesi merak ediliyor.

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 21 OCAK?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 16.12 sıralarında Mersin'in ilçesi merkezli deprem meydana geldi. 7.0 km derinliğinde yaşanan depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi

MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Mersin üçüncü derece riskli deprem bölgesi olan şehirler arasında yer alıyor. Maden Tekik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Mersin fay harıtası ise şöyle:

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye genelinde yaşanan ve ülkemizin çevresinde olan bütün depremler listelenerek paylaşılıyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

Mersin'de deprem mi oldu, son dakika? 21 Ocak AFAD, Kandilli son depremler listesi
