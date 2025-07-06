Mersin’de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul
Mersin’in Tarsus ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada; seyir halindeki bir araç, tıra çarptı. Feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre durdu. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.