Mersin'de korkunç kaza! Araç ikiye ayrıldı: Yaralılar var!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve olayda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki otomobil ile kavşaktan dönüş yapan otomobil çarpıştı.

TAKLA ATARAK KALDIRIMA ÇIKTI

Kaza sonrası ikiye bölünen aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEEYE KALDIRILDILAR

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.