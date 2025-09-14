Menü Kapat
26°
 Selahattin Demirel

Mersin'de ölüm virajında tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde "ölüm virajı" olarak bilinen yerde freni patlayan kavun yüklü tır, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada tır hurdaya dönerken otobüs devrildi. Feci olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ilçesi ile yolu Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan ' virajı' olarak adlandırılan yerde öğle saatlerinde yaşanan olayda Mut ilçesi istikametinden gelen Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü tırın freni patlayarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen Şahin K. yönetimindeki Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne çarpan hurdaya döndü. ise devrildi.

Mersin'de ölüm virajında tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde 2, hastanede ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte 7 ise ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'de ölüm virajında tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Kazada otobüsün altında kalarak hayatını kaybedenlerin cenazesi ise aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla çıkarılabildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna gönderildi. Kaza yerinden araçlar çekilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Mersin'de ölüm virajında tır yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin kimlikler belirlendi. Kazada yaralanıp ilçe devlet hastanesine kaldırılan ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Emine Ergin olduğu öğrenildi. Olay yerinde ölenlerin ise Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olduğu belirtildi.

