Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bahçederesi Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti.

HAVADAN DESTEK SÜRÜYOR

Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi.

SABAHA KARŞI ERKEN MÜDAHALE

Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.