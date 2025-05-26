Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! O caninin cezası belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşını mobbing yaptığı iddiasıyla 7 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Erdal Vuran hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen sanık, İsmail Kanmaz'ın kendisine "hastanede ne yaptın deli" şeklinde hitap ettiğini ve bu nedenle de beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini söyleyerek "Pişmanım" dedi. Ama cezadan kurtulamadı. İşte detaylar...

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan 36 yaşındaki Erdal Vuran mobbing yaptığı iddiasıyla mesai arkadaşı 60 yaşındaki İsmail Kanmaz’ı bir büfenin önünde oturduğu sırada 7 bıçak darbesiyle sırtından ve boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Korkunç olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı öldüren tutuklu sanık Erdal Vuran ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'DELİ' NUMARASI TUTMADI

Daha önceki duruşmalarda aynı şekilde akli dengesinin yerinde olmadığını ve 10 yıl psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, olay günü de kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap edildiğini ve bu nedenle de beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini, pişman oluğunu söyleyerek beraatini istedi. Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, iddianame ve mütalaa doğrultusunda karar vererek sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Vuran'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı. Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, verilen cezanın, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlattığını belirterek "Sanık, ilk beyanlarında daha önce adliyeye geldiğini, savcılarla görüştüğünü, hatta oda numaralarına kadar bildiğini, koridorları ayrıntılı şekilde tarif edebildiğini söyledi.

Ayrıca cinayetten önce bir hastaneye giderek psikologdan kendisine ilaç yazdırmak istediğini belirtti. Bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasının gerçekçi olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ettik. Bu kadar ayrıntıyı ezberleyebilen bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyorduk. Adli Tıp da aynı kanaate vardı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme ise sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de 27 Şubat 2024'te büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı zabıta Erdal Vuran'ın bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.