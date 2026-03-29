Mesai saatleri tarih oluyor! Yapay zekaya göre günde sadece 3 saat çalışıp servet kazandıracak meslekler belli oldu

YAPAY ZEKA VE İÇERİK OTOMASYON STRATEJİSTİ

İnternet dünyasının yakıtı olan "İçerik", artık kelime kelime, saatlerce klavye başında ter dökerek yazılmıyor. ChatGPT, Gemini gibi dil modelleri saniyeler içinde binlerce kelimelik makaleler üretebilirken, şirketlerin artık düz metin yazarlarına değil; bu makineleri en mükemmel şekilde kullanabilen "Stratejistlere" ihtiyacı var.

Bu yeni nesil uzman, markanın SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hedeflerini belirler. Yapay zekaya verilecek kusursuz komutları hazırlar, üretilen metinlerin arama motorlarında ilk sıraya çıkması için gereken anahtar kelime ve backlink mimarisini kurgular. Eskiden bir ekibin bir haftada üreteceği organik trafik çeken web içeriklerini, yapay zekayı bir asistan gibi kullanarak sadece birkaç saat içinde yayına hazır hale getirir. İşin hamallığını yapay zekaya yaptırıp, kendisi sadece kalite kontrol, strateji ve SEO kurgusuyla ilgilendiği için günde 2-3 saatlik bir beyin fırtınasıyla geleneksel bir yazarın kazancının katbekat fazlasını elde eder.