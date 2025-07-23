Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye'nin en sıcak ili: Burada yaşayanlar kavrulacak

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları pik yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, valilikler, AKOM ve uzman isimlerden peş peşe ciddi uyarılar geldi. Son 5 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, Meteoroloji'den de 5 günlük hava tahmin raporu geldi. 5 günlük hava tahmininde cuma gününe dikkat çekildi. Cuma günü sıcaklıklar tavan yapacak, Türkiye en sıcak günlerinden birini yaşayacak.

CUMA GÜNÜ KAVURULACAK

Hava tahmin raporunda en dikkat çeken il ise Diyarbakır oldu. Kentte cuma günü hava sıcaklığı 46 dereceye kadar yükselecek. 5 gün içinde ölçülen en düşük sıcaklık ise 44 derece olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar ise şimdiden kara kara düşünmeye başladı. ,

KAVURUCU SICAKTA BAHARI YAŞAYANLAR

Haritada Diyarbakır kadar dikkat çeken iller de var. Tüm Türkiye sıcaklarla boğuşurken, bahar havası yaşayan iller dikkat çekti. Diyarbakır 46 derece ile kavurulurken, Ardahan, Artvin ve Trabzon'da aynı gün hava sıcaklığı 27 dereceyi gösterecek.