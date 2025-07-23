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 | Özge Sönmez

Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye'nin en sıcak ili: Burada yaşayanlar kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. 5 günlük haritada en dikkat çeken il ise hava sıcaklığının 46 dereceye kadar yükseldiği Diyarbakır oldu. En serin iller ise yan yana sıralandı. İşte Türkiye'nin en sıcak ve en serin illeri...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:09

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları pik yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, valilikler, AKOM ve uzman isimlerden peş peşe ciddi uyarılar geldi. Son 5 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, Meteoroloji'den de 5 günlük hava tahmin raporu geldi. 5 günlük hava tahmininde cuma gününe dikkat çekildi. Cuma günü sıcaklıklar tavan yapacak, en sıcak günlerinden birini yaşayacak.

Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye'nin en sıcak ili: Burada yaşayanlar kavrulacak

CUMA GÜNÜ KAVURULACAK

Hava tahmin raporunda en dikkat çeken il ise oldu. Kentte cuma günü hava sıcaklığı 46 dereceye kadar yükselecek. 5 gün içinde ölçülen en düşük sıcaklık ise 44 derece olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar ise şimdiden kara kara düşünmeye başladı. ,

Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye'nin en sıcak ili: Burada yaşayanlar kavrulacak

KAVURUCU SICAKTA BAHARI YAŞAYANLAR

Haritada Diyarbakır kadar dikkat çeken iller de var. Tüm Türkiye sıcaklarla boğuşurken, havası yaşayan iller dikkat çekti. Diyarbakır 46 derece ile kavurulurken, Ardahan, Artvin ve Trabzon'da aynı gün hava sıcaklığı 27 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji açıkladı: İşte Türkiye'nin en sıcak ili: Burada yaşayanlar kavrulacak
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#diyarbakır
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