Meteoroloji açıkladı: Yeni hafta yağış ve serinletici havayla başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek. Bazı bölgelerde yağışlarla birlikte serinleten bir hava yaşanacak. İşte 30 Haziran hava durumu...

Türkiye genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine iniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran Pazartesi günü için yaptığı tahminlerine göre bazı bölgeler için yağışlı bazı kısımlarda ise mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor.



Hafta başına Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışla başlayacak. Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan ve Erzurum gibi illerde kuvvetli yağışın görülmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE SICAKLIKLAR

Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kısımları kuvvetli rüzgarlarla serinleyecek. Karadeniz ve Doğu illeri mevsim normallerinin yaklaşık 2-5 derece altına inmesiyle ferahlayacak. İstanbul'da 29-30 derece sıcaklıkların İzmir'de ise 36-37 derece olması bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR BATI VE KUZEYDE DEVAM EDECEK

Yağışların salı günü Marmara'nın batısı ve Kuzey bölgelerde zaman zaman etkili olacağı raporlara yansıdı.