Meteoroloji alarm verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor

Türkiye, Temmuz ayının ikinci yarısına sıcak hava dalgasıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritaya göre bazı illerde sıcaklıklar 8 derece birden yükselecek. Uzmanlar saat vererek risk grubundakilere dışarı çıkmaması konusunda uyardı. İşte 14 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Temmuz ayının üçüncü haftası kavurucu sıcaklarla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre özellikle iç kesimlerde hafta boyu sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece kadar üzerinde olması bekleniyor.

BAZI İLLERDE YAĞIŞ GEÇİŞLERİ VAR

Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimleri yağışlı bir gün geçirebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuzey yönlü kuvvetli rüzgarlar serinletici etki yaşatabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanları kuvvetli sıcaklar nedeniyle öğle saatleri kronik rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların dışarı çıkmamasını önerdi. Özellikle 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda olanların güneş çarpması riski var.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK, HİSSEDİLEN DAHA DA FAZLA

Ege'de Muğla, Manisa, Denizli etkisi 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşayacak. Güneydoğu Anadolu'da ise Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt'te termometreler 40 dereceyi gösterecek.

MARMARA

Bölge. kuzeyden gelen rüzgarlarla ara ara serinletici etki alabilir. Az bulutlu bir gün geçirebilir.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bölgenin iç kesimlerinde yağış geçişi görülebilir.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

DENİZLİ °C, 41°C

İZMİR °C, 36°C

MANİSA °C, 38°C

AKDENİZ

Güneşli ve az bulutlu gün yaşanacak. Burdur çevresinde yağış etkili olabilir.

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 31°C

HATAY °C, 31°C

ISPARTA °C, 38°C

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 37°C

ÇANKIRI °C, 38°C

ESKİŞEHİR °C, 34°C

KONYA °C, 37°C

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 32°C

SİNOP °C, 31°C

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

ARTVİN °C, 28°C

SAMSUN °C, 30°C

TRABZON °C, 28°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

KARS °C, 30°C

MALATYA °C, 40°C

VAN °C, 30°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

GAZİANTEP °C, 42°C

MARDİN °C, 40°C

SİİRT °C, 40°C