Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da hakim olan rüzgarlı havanın hafta sonu sağanak yağışa döneceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının düşeceği kentte sağanak yağış cuma gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan rapora göre; hafta sonu yurt genelinde kasvetli ve yağışlı hava hakim olacak. İstanbul başta olacak üzere birçok kentte kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Yağışlar özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetlenecek.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Haftaya rüzgarlı ve soğuk havayla başlayan İstanbul'da ise hafta sonunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan verilere İstanbul'da cuma gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar pazar gününe kadar devam edecek.