Meteoroloji il il açıkladı! Kar kalınlıkları rekor seviyeye ulaştı

Kar yağışı özellikle yurdun doğu illerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ocak ayında gerçekleşen yapışlar yerdeki kar kalınlığı konusunda oldukça belirleyici oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler de rekor seviyelere ulaşan kar kalınlıklarını gözler önüne serdi.