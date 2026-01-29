Menü Kapat
Meteoroloji il il açıkladı! Kar kalınlıkları rekor seviyeye ulaştı

Ocak 29, 2026 10:31
1
Meteoroloji il il açıkladı! Kar kalınlıkları rekor seviyeye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle kayak severleri mutlu edecek verileri kamuoyu ile paylaştı. Yoğun kar yağışı altında kalan illerdeki kar kalınlıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle listenin başındaki ilde kar kalınlığı 2 metre 32 santimetre ile herkesi şaşırttı.

2
Meteoroloji il il açıkladı! Kar kalınlıkları rekor seviyeye ulaştı

Kar yağışı özellikle yurdun doğu illerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ocak ayında gerçekleşen yapışlar yerdeki kar kalınlığı konusunda oldukça belirleyici oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler de rekor seviyelere ulaşan  kar kalınlıklarını gözler önüne serdi.

3
Erzurum Palandöken

METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizdeki kayak merkezlerinin güncel kar kalınlıklarını paylaştı. Buna göre;

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 232 santimetre,

4
Erzincan Ergan Kayak Merkezi

Erzincan Ergan Kayak Merkezi 192 santimetre 

5
Hakkari Kayak Merkez

Hakkari Kayak Merkezi 184 santimetreyle listenin ilk üçünde yer aldı.

6
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi

Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şöyle oldu;

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 180 santimetre,

7
Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi

Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 163 santimetre,

8
Hakkari Yüksekova

Hakkari Yüksekova 140 santimetre,

9
Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası

Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası 139 santimetre,

10
Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi

Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi 139 santimetre,

11
Van Karabet Tepesi Bahçesaray

Van Karabet Tepesi Bahçesaray 137 santimetre,

12
Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi

Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi 136 santimetre,

13
Erzurum Konaklı Kayak Merkez

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 132 santimetre,

14
Kars Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 130 santimetre,

15
Sivas Çakmakdüzü Köyü Divriği

Sivas Çakmakdüzü Köyü Divriği 120 santimetre,

16
Karabük Keltepe Kayak Merkezi

Karabük Keltepe Kayak Merkezi 120 santimetre,

17
Hakkari Durankaya Beldesi

Hakkari Durankaya Beldesi 118 santimetre,

18
Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası

Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 113 santimetre,

19
Rize İkizdere Cimil İkizdere

Rize İkizdere Cimil İkizdere 109 santimetre,

20
Sivas Yıldızeli Alaca Köyü

Sivas Yıldızeli Alaca Köyü 107 santimetre,  

21
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 105 santimetre oldu.

