Meteoroloji uyardı: 16 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 28 Mayıs Çarşamba için birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi! Özellikle iç ve doğu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor; bazı illerde sel, su baskını riski yüksek... İşte hava durumu detayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Nevşehir olmak üzere çok sayıda ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMUNDA YAĞIŞ UYARISI

Ayrıca, Artvin’in iç kesimleri, Erzurum’un doğusu, Ardahan ve Kars çevrelerinde de yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Yurdun genelinde Trakya, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in batısı, Eskişehir’in kuzeyi, Samsun, Tokat, Sakarya ve Ordu çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Rüzgarın, özellikle Doğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden 50–70 km/saat hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerine inerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek seyretmeye devam edecek.