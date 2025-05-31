Meteoroloji uyardı: 7 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı illerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle günün ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, öğleye doğru geniş bir alana yayılması öngörülüyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren Sivas’ın batısı, Kayseri’nin doğusu ve Tokat çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde aralıklarla kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinde etkisini yitirerek bölgeyi terk etmesi öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.