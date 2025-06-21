Meteoroloji uyardı! Ege'de şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımın aksaması ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan paylaşımda "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamaların olma ihtimali de bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.