Meteoroloji uzmanı açıkladı! Bu tarihe dikkat: Sıcak hava geliyor

Dondurucu kış ayını ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Yağışlı geçen hafta sonunun ardından uzmanlardan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artacağını bildirdi.

Sert geçen kış ayının ardından hava sıcaklıkları mayıs ayının gelmesiyle artış gösterdi. Yurt genelinde artış gösteren hava sıcaklıkları hafta sonu yerini yağışlı ve serin havaya bıraktı. Uzmanlardan da hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirme geldi.

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Macit, son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yağışlı havanın çarşamba günü sadece Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacağını belirten Macit, "Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklemiyoruz." dedi.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildiren Macit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarşamba günü güney kesimlerde Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, perşembeden itibaren ise tüm yurtta hava sıcaklığının artmasını, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.

Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerinde önemli yağış yok, az bulutlu, açık hava etkili olacak."

Macit, Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini, az bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklıkların ise çarşambadan sonra 27-28 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İstanbul'da da yağış beklenmediğini, parçalı, az bulutlu havanın etkili olacağını aktaran Macit, "İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak." dedi.

Macit, İzmir'de az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta boyunca 29-30 derece civarında olacağını kaydetti.