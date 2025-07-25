Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarının hafta sonu daha da artacağını açıkladı. Pazar günü tüm bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 12 derece artış gösterecek. Öte yandan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği tarih de verildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:39

sosyal medyada sıcak hava açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini arttıran hava sıcaklıkların daha da artacağı bildirildi. Meteoroloji pazar günü hava sıcaklıklarının 3 ila 12 derece birden artacağını belirtti. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba, Doğu kesimlerde ise cumartesi günü azalacağı açıklandı.

Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih

İŞTE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞECEĞİ TARİH

Hava sıcaklıklarının artacağı gün için pazarı işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih


Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih

İŞTE BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ilâ 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.
Ankara: 40
Çankırı : 42
İstanbul: 35
Kayseri : 40
İzmir: 40
Sivas: 40
Konya : 40
Malatya: 43
Edirne: 40
Bayburt:36
Bursa: 39
Erzurum : 34
Aydın: 43
Diyarbakır: 45
Muğla : 41
Antalya: 38
Şanlıurfa : 45 Çorum:41
Adana: 38

Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Bir ilimizde sıcaklık rekoru kırıldı
Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'
Hafta sonu hava kaç derece olacak? İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, İzmir'de sıcak havaların biteceği tarih!
ETİKETLER
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava dalgası
#hava sıcaklıkları
#Sağlık Uyarısı
#Sıcak Hava Uyarısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.