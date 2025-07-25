Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Önce kavrulacağız sonra serinleyeceğiz: İşte beklenen tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medyada sıcak hava açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini arttıran hava sıcaklıkların daha da artacağı bildirildi. Meteoroloji pazar günü hava sıcaklıklarının 3 ila 12 derece birden artacağını belirtti. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba, Doğu kesimlerde ise cumartesi günü azalacağı açıklandı.

İŞTE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞECEĞİ TARİH

Hava sıcaklıklarının artacağı gün için pazarı işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.



Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

İŞTE BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ilâ 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Ankara: 40

Çankırı : 42

İstanbul: 35

Kayseri : 40

İzmir: 40

Sivas: 40

Konya : 40

Malatya: 43

Edirne: 40

Bayburt:36

Bursa: 39

Erzurum : 34

Aydın: 43

Diyarbakır: 45

Muğla : 41

Antalya: 38

Şanlıurfa : 45 Çorum:41

Adana: 38

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.